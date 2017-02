Gutiérrez no acaba la primera mànega

La Copa d’Europa femenina fa parada durant dos dies a Bad Wiessee (Alemanya) amb dos eslàloms. Ahir s’hi disputava el primer i Mireia Gutiérrez va quedar-se fora de cursa a la primera mànega.



Va saltar-se una porta i quedava automàticament eliminada de la carrera. «La posada en acció que ha fet no estava gens malament. S’ha quedat una mica asseguda i com que és un traçat ajustat i amb mur això no perdona i s’ha sortit», exposava Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). La més ràpida de la mànega va ser la txeca Sarka Strachova amb un temps de 50,78 segons.



També en Copa d’Europa, Àxel Esteve competia en un segon gegant a l’estació eslovaca de Jasna. Va concloure a la 39a posició, recuperant places a la segona mànega. Marcava un crono de 2.06,16 minuts. El guanyador va ser el suís Elia Zurbriggen (2.00,81), seguit pel francès Cyprien Sarrazin (2.01,34) i el també helvètic Gino Caviezel (2.01,41).

Sense entrenament / Els esquiadors masculins tenien ahir jornada d’entrenaments de descens al Campionat del Món de Saint Moritz. La boira va fer acte de presència i va fer una mala passada a Marc Oliveras i Joan Verdú, que es van quedar sense participar-hi. Després de varis intents per la falta de visibilitat es va poder iniciar la sessió, però només la van poder realitzar una vintena de corredors, perquè la boira va tornar a afectar a la pista de l’estació suïssa. Els organitzadors van esperar perquè va tornar-se a obrir, però només van poder sortir a la pista tres esquiadors i els entrenaments quedaven definitivament cancel·lats.

Aguareles no passa a les finals / La Copa del Món d’slopestyle arribava a Quebec City (Canadà), amb la participació de Carles Aguareles. Es disputaven les classificatòries i l’andorrà no va poder superar-les, finalitzant a la setzena plaça del seu grup amb 18.66 punts. Aguareles per primera vegada aconseguia fer una ronda amb tres dobles «i això és molt important per al futur», indicava el tècnic de la FAE, Josep Gil, remarcant que «el truc està perfectament executat i planxat, i sense voler es gira ja que els braços els té una mica contrarotats». Aquest era el primer cop que «pot fer esquerra i dreta doble, que no és fàcil». Avui participarà a la mateixa estació en les rondes classificatòries de la prova de big air de la Copa del Món. Scotty Jordan no pren part en cap de les dues cites per precaució i per a que millori en seguretat en el seu esquí.



Classificatòries a Feldberg / L’estació alemanya de Feldberg alberga dues proves de la Copa del Món de boardercross amb doble presència del Principat. Lluís Marín segueix completant el calendari del circuit, mentre que Maeva Estévez hi participarà per primera vegada.



Avui es realitzen les classificatòries per a la primera cursa, en un dia on no es presenten bones condicions meteorològiques. Als entrenaments «m’he notat bastant bé però ja veurem la pista. Tampoc no anuncien massa bo», assenyala Marín. Davant el debut, Estévez indica que «els entrenaments han anat bé tot i que no hi havia massa visibilitat. Les primeres baixades m’ha costat adaptar-me, no és un circuit difícil però és d’aquests que no estic acostumada. Al final m’he pogut adaptar a la pista i m’he notat bé, tot i que als entrenaments em queden algunes coses per polir. Són sortides a quatre i es classifiquen 16».