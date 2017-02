3.000 andorrans estarien a favor del vot dels residents a les comunals

El Front Comú , una plataforma integrada per Podem Andorra, la Unió Sindical d’Andorra (USdA), el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) i el Partit Socialdemòcrata (PS), va presentar ahir els resultats d’una enquesta elaborada durant més d’un any i mig a més de 6.700 ciutadans nacionals o residents (és a dir, amb número de cens) en la que gairebé 3.000 andorrans van expressar la voluntat de que els residents tinguin dret a vot a les eleccions comunals. Tot i aquests resultats, que el secretari general de l’USdA va titllar «d’absolutament sorprenents», més de la meitat dels vots a favor van opinar que caldria establir un període mínim de residència de cinc anys per assolir aquest dret.

Un 95% de les persones enquestades, independentment de la seva nacionalitat, van respondre afirmativament a la pregunta sobre si els residents haurien de tenir dret a vot a les eleccions comunals. De totes les respostes que es van recollir, un 44,6% van ser d’andorrans, un 32% d’espanyols, un 10% de portuguesos, un 3% de francesos i un 10,4% d’altres nacionalitats.



Els percentatges obtinguts arran de l’enquesta es contraposen amb la voluntat política d’un Govern que es mostra «inflexible» en aquest àmbit, segons van manifestar els integrants de la plataforma, i que s’excusa amb el «ara no toca» per no encetar el debat al Consell General. La gran majoria de les respostes, segons va explicar el secretari general del SAT, Guillem Fornieles, es van obtenir d’aquelles persones que sortien de la CASS, ja que d’aquesta manera «ens asseguràvem que tenien el número de cens a mà», així com també als treballadors de diverses botigues i centres comercials del Principat.



D’altra banda, els integrants de Front Comú van expressar la voluntat de comunicar els resultats a tots els grups parlamentaris, als comuns, al Govern i fins i tot als coprínceps. «En el cas que cap de les parts faci res al respecte ens plantejarem quines són les accions que durem a terme», va expressar Fornieles, insinuant que podrien arribar a plantejar-se parlar amb institucions europees.