Compromís s’ofereix a la Plataforma dels Tresponts

El regidor de Compromís X la Seu Òscar Ordeig s’ha ofert a la plataforma de veïns que defensa la construcció del Túnel dels Tresponts «per continuar col·laborant en allò que sigui necessari, per exemple amb la reclamació d’informació o el seguiment del procés per a l’obra». Ordeig considera una bona notícia l’aprovació de la proposta per ampliar la partida pressupostària, tot i que no confia «que aquest o un altre govern compleixi amb les seves promeses i els treballs comencin enguany, ja que van dir el mateix el 2015 i van mentir».



La comissió d’Economia del Parlament va aprovar recentment l’augment de la partida destinada a la construcció del Túnel de Tresponts, entre Organyà i Montant de Tost. La proposta del diputat del PSC Òscar Ordeig va obtenir el suport de tots els grups parlamentaris excepte del partit majoritari, Junts pel Sí. Ordeig recorda que Compromís X la Seu va portar el passat mes de desembre la mateixa proposta al ple municipal perquè fos l’Ajuntament de la Seu traslladés la petició a la Generalitat, «però tant el grup municipal de Convergència com el d’ERC van rebutjar la iniciativa en afirmar que la xifra inicial prevista per als treballs (3.568,79 euros) ja es modificarà quan calgui». Per a Ordeig, les paraules de l’alcalde, Albert Batalla, «no asseguren l’inici de les obres durant el 2017, ni deixen tranquils els ciutadans que necessiten que es construeixi el túnel».