Bloquejats 130 comptes per comissions a canvi de portar clients Pere Augé va ser gratificat amb 20.000 euros per aquesta pràctica

La batlle que instrueix les diverses causes relacionades amb BPA, Canòlic Mingorance, ha bloquejat 130 comptes bancaris de persones que van rebre pagaments de la societat panamenya Landstreet.

Es tracta de persones que portaven nous clients a l’entitat bancària i a canvi rebien una comissió. En aquesta llista es troba l’advocat Pere Augé, que va ser gratificat per Landstreet amb un total de 20.000 euros, quantitat que ara té bloquejada del seu compte per ordre de la batlle. Els diners bloquejats d’aquests comptes bancaris corresponen al mateix import que els seus titulars van rebre en comissions.

Landstreet està sent investigada per presumpte abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació de la CASS, blanqueig de diners i falsejament de comptes socials.

D’altra banda, Mingorance ha lliurat a les parts un aute on demana informació que expliqui el motiu pel qual 13 directius de BPA van rebre fins a 2,8 milions d’euros en primes no justificades. Els pagaments es van fer entre el 2007 i 2014 a través de l’anomenada caixa B de BPA, que era la societat panamenya. També hi ha empleats que van rebre gratificacions de Landstreet que la batlle Mingorance està investigant.