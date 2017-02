Jover acusa Clavera de «l’atac polític» contra Marc Calvet

El ministre d’Educació, Eric Jover, va acusar l’advocat Alfons Clavera «d’impulsar el comunicat» emès ahir per Liberals d’Andorra en el que es demanava la dimissió immediata del cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, per haver estat processat pel Tribunal de Corts. Aquestes van ser les declaracions que Jover va emetre ahir a la seu de Demòcrates per Andorra (DA) en una roda de premsa en la que també va comparèixer la cònsol major de la parròquia escaldenca, Trini Marín, en la que també hi van estar presents varis membres que formen part tant de l’Executiu com de l’equip comunal. Segons el ministre, «l’atac polític» del partit liberal no és un fet aïllat sinó que «forma part d’un conjunt d’accions destinades a desgastar els càrrec electes del partit», tant a nivell nacional com parroquial. En aquesta línia, Jover va manifestar que «enlloc de proposar idees» per al benefici de l’acció de govern, el partit de l’oposició està adoptant una deriva en la que es dedica a emetre comunicats «que no fan cap favor a la democràcia».



El comitè parroquial liberal va demanar la «dimissió voluntària» i, en cas de no produir-se, «que el consell de comú d’Escaldes li ho exigeixi» arran de la querella criminal imposada per Ramon Canut per un comentari al web d’un mitjà del país en el que se l’acusava d’haver-se aprofitat del càrrec de conseller comunal per apropiar-se d’un terreny públic i promoure modificacions urbanístiques que el beneficiaven.

Recolzament del partit / Al seu torn, Trini Marín va adoptar un discurs de recolzament a la figura política de Calvet i va anunciar el «ple suport» de la formació política per a què continuï al capdavant del seu càrrec. «El cònsol menor ha posat el seu càrrec a disposició del partit i, aquest, ha decidit per majoria reiterar l’absoluta i plena confiança envers la seva tasca» com a polític, va explicar. Marín també va fer referència a què la causa per la que se’l processa «no té res a veure amb les seves tasques que ell desenvolupa com a cònsol menor els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia», al·ludint a uns fets «de caire totalment personal» que «no tenen res a veure amb la corporació».



Els dos representants del partit que van comparèixer ahir van reiterar per activa i per passiva la «innocència» de Calvet en referència als fets dels que se l’acusa. Segons Jover, ja ha quedat demostrat que la xarxa des de la que es va publicar el comentari era «oberta» i, en aquell moment, «hi havia moltes persones connectades», afegint que el cònsol «ja ha demostrat que ell no estava al despatx en aquell precís instant». D’altra banda, també va posar de relleu que «cal posar els fets sobre la taula» en relació al motiu pel qual es processa Calvet, explicant que «el sobresseiment de la causa en primera instància i el fet que la fiscalia demanés l’arxiu dóna un cert fonament de la gravetat de les proves que hi ha».



Pel que fa al comunicat oficial de Govern de fa unes setmanes al que van fer referència els liberals on suposadament «l’Executiu demana que quan es decreti el processament d’una autoritat, aquesta ha de dimitir de forma immediata», Jover el va desmentir. Segons el ministre, el comunicat oficial «recordava com estava el procés judicial de Jordi Cinca així com també l’ordenament jurídic andorrà» i no pas «el cessament immediat de qualsevol processat», unes paraules que només haurien estat pronunciades pel ministre portaveu en referència «al seu cas personal».

Rèplica de Clavera / Alfons Clavera, per la seva banda, va explicar que «no es tracta d’una decisió personal» sinó «col·lectiva entre tots els membres del comitè parroquial, que està format per un total de 12 persones». Abstenint-se de fer més declaracions, Clavera va anunciar que el partit donarà les explicacions necessàries en la roda de premsa convocada avui.