El romanticisme de Tharaud inaugura la Temporada

El pianista Alexandre Tharaud (París, 1968) inaugura aquest vespre la 23a Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella amb un recital al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El programa del concert el formen tres compositors romàntics: Rakhmàninov (1873-1943), Schubert (1797-1828) i Beethoven (1770-1827), però per començar, Tharaud interpretarà sonates de Domenico Scarlatti (1685-1757), «que és la base de tot el piano del segle XIX», va contar ahir el pianista. «El que m’agrada d’Scarlatti és que deia que els pianistes gaudissin amb l’instrument, ell va escriure un petit text dient: ‘estimats intèrprets, no sé si aquestes sonates duraran en el temps però si teniu la partitura gaudiu, divertiu-vos amb aquesta música’, i aquesta noció de plaer és molt maca per començar un concert», va comentar.



Les sonates «són un preludi d’altres tres compositors: les de Rakhmàninov són peces de joventut que no són molt conegudes i les de Schubert sí que es coneixen molt; finalment, la sonata de Beethoven és la darrera de la seva vida, quan ja era sord, així que és un repte perquè l’escrivia sense saber allò que la gent escoltaria», va afegir el pianista.



La primera part del concert, el pianista interpretarà sis sonates d’Scarlatti i cinc peces de Fantasia opus 3 de Rakhmàninov, i en la segona part es podran escoltar les Danses alemanyes D 783 de Schubert, i la Sonata nº 32 en do menor, de Beethoven.

Primera visita a andorra / Tharaud va explicar que és la primera vegada que visita el país: «És difícil per a un pianista tenir temps per altres coses que la música, perquè t’has de concentrar, però aquí hi he arribat un dia abans i, tot i que ha estat molt estrany per a mi, he pogut anar a la muntanya i ha estat molt agradable». «Els músics ens movem molt però no viatgem, no tenim temps de mirar el paisatge, per això crec que m’inspiraré i que la muntanya serà present en certa manera en el concert d’aquest divendres», va confessar.



Quant al concert, Tharaud va assegurar que escoltarà el públic «perquè un concert és com quan convides els amics a sopar, obres la porta i esperes que es trobin bé però sense fer teatre, cal ser natural, si la música té un plaer la gent la sentir», segons informa l’ANA.