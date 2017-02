El carnestoltes més satíric

L’edició de Carnaval d’aquest 2017 ha estat marcada pel la crítica àcida i satírica del panorama polític actual, que viu un dels moments més polèmics dels darrers anys. La gestió dels diners públics amb el cas de Gil i Torrentallé, el cas Orfund en relació al ministre de Finances, la gestió política de les parròquies, la polèmica cinta d’identificació del conseller delegat de BPA, l’elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units o el finançament de Naturlandia han estat els temes més candents tant a la penjada del Carnestoltes per donar el tret de sortida al cap de setmana com a les representacions teatrals populars que s’han realitats durant els dos darrers dies.



A més, els menjars populars també han donat un punt molt familiar a una edició que s'ha desenvolupat sense cap incidència i en unes condicions meteorològiques excel·lents. Amb la presència del sol i unes temperatures pròpies de primavera, els andorrans i els turistes que van començar a arribar divendres al país han experimentar tota una festa de disfresses, espectacles, rues i representacions que han tenyit de color els carrers de gairebé totes les parròquies. 600 persones gaudint de la calçotada popular de les parròquies centrals, 500 persones i 11 comparses a la rua d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i mes de mig miler de persones assistint a la representació del Judici dels Contrabandistes són només alguns dels exemples de la consolidació d'una festivitat que cada anys creix en nombre d'esdeveniments i cada vegada atrau a més turistes, que veuen complementada l'oferta turística i comercial en unes dates tant senyalades.