Espot veu necessari actualitzar la Llei de la jurisdicció de menors

el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, considera que cal revisar l’actual Llei qualificada de la jurisdicció de menors per adequar-la més als temps actuals. En concret, el ministre va destacar ahir –durant la presentació de la memòria de l’Àrea d’atenció a la infància i l’adolescència– que la legislació esmentada està obsoleta i que caldria «posar-la al dia, ja que data de l’any 1999».



En aquest sentit, Espot va detallar que l’Executiu hauria de procurar que els delictes comesos per infants o joves que no sobrepassen la majoria d’edat tinguin una repercussió i unes conseqüències «adients, malgrat que siguin menors». I és que en la llei actual «hi ha algunes mesures disciplinàries que potser no tenen tot el caràcter dissuasiu que haurien de tenir. I aquestes s’haurien de revisar per fomentar que les conductes delictives no vagin en augment».



Tot i això, Espot va especificar que la solució no esdevé només en augmentar o ampliar les sancions, «aquesta no és la línia que s’hauria de seguir». Doncs el ministre considera que cal acompanyar l’enduriment disciplinari –«si és necessàri»–, amb la reinserció. Ja que «no s’han de baixar els braços amb un col·lectiu com aquest [el juvenil] i s’ha de lluitar per revertir la situació».

Operació ‘Pastorets’ / Espot va fer aquestes declaracions en relació als darrers robatoris que es van produir en establiments de la part alta d’Escaldes-Engordany, on tots els membres detinguts –i que formaven part d’una mateixa xarxa– són menors.

Tanmateix, el ministre va especificar que els dos implicats que fins ara han estat empresonats ja eren «coneguts» per l’àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives.



En aquest sentit, Espot va remarcar que des de l’àrea és fa un seguiment i acompanyament continuu als menors que en formen part, però els fets delinqüents ocorreguts no es podien «controlar». I és que «no és la primera vegada que tenen lloc uns successos com aquests a Andorra, però de tot això n’hem de prendre nota».



Amb tot, Espot va felicitar el treball efectuat pel cos de Policia. Ja que es va crear un ambient de «neguit» entre els ciutadans del país, sobretot entre els d’Escaldes, i els agents van aconseguir desarticular la xarxa de robatoris. A més, s’ha recuperat la imatge «de seguretat que tenia Andorra» i que amb aquests darrers fets s’havia vist «compromesa», va afegir Espot.

Llei de la infància / En paral·lel, el ministre va esmentar que ja s’està finalitzant la llei la Llei de la infància i que s’espera poder entrar-la a tràmit parlamentari a principis del proper any.



La nova legislació inclourà elements jurídics per combatre, prevenir i erradicar totes aquelles situacions de risc amb què es puguin trobar els infants i adolescents del Principat. En aquest sentit, Espot va reiterar la importància de fer treballs «preventius» perquè els menors del país no acabin tenint comportaments de risc o delictius.