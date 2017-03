Notícia El PS demana per les obres de l’edifici Calam i l’hotel Europa L’objectiu és determinar si les accions de Martí «han estat o no correctes» La consellera socialdemòcrata, Cèlia Vendrell. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera de Partit Socialdemòcrata al comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha demanat a la corporació que se li faciliti tota la documentació sobre dues obres, l’edifici Calam i la remodelació de l’antic Hotel Europa, que, segons les informacions recollides els darrers dies pels mitjans, hauria signat com a arquitecte Toni Martí quan l’ara cap de Govern era cònsol major de la parròquia. L’objectiu, va explicar Vendrell, és poder determinar si la forma de fer de l’actual màxim responsable de l’Executiu va ser o no correcta.



En l’escrit entrat aquesta setmana al comú, la consellera del PS recorda «les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació del país», davant les quals, «en base al dret a la informació definit en l’article 29 de l’ordinació d’organització i funcionament dels comuns», sol·licita «la còpia en format paper i digital dels expedients complets relatius» a les dues obres: la de construcció de l’edifici Calam –per la qual les notícies apunten que Martí hauria cobrat al voltant de 345.000 euros– i la remodelació de l’antic hotel Europa. Cal recordar que tots dos projectes es van fer a la parròquia i, per tant, els permisos perquè poguessin realitzar-se van ser atorgats pel mateix comú del qual Martí era cònsol major.



Vendrell va explicar que «la demanda es fa per la preocupació que tenim al partit sobre les informacions dels darrers dies als mitjans», notícies que, va remarcar, «aixequen dubtes». Davant d’aquests interrogants, va afirmar, al PS «volem esclarir el tema».



La representant socialdemòcrata a la corporació escaldenca va recordar que aquesta no és pas la primera acció que es fa des de la formació per recopilar dades sobre l’afer. «Ja es va fer una demanda al Consell General i ara la fem al comú», va indicar. La idea de totes aquestes accions és «tenir el màxim d’informació i poder determinar si les actuacions s’han realitzat o no i si han estat o no correctes».



Les explicacions de Martí / Preguntat la setmana passada pels periodistes, Martí va reconèixer que l’obra de l’edifici Calam «la vaig agafar quan era cònsol d’Escaldes» però va deixar clar que «sempre he complert la llei i he complert escrupolosament les normes deontològiques del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra». «Tot el que vaig fer és transparent i el Col·legi Oficial d’Arquitectes ho sabia», va sentenciar.