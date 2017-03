Liberals demana el pla d’inversió i d’infraestructures de FEDA

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal Josep Majoral ha preguntat sobre les inversions previstes per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) durant la pròxima dècada. Per això, Majoral ha entrat una demanda d’informació perquè se li faci arribar còpia del Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra i els estudis que l’acompanyen com el de sostenibilitat ambiental i l’urbanístic.



El liberal també sol·licita el pla d’inversions de FEDA previstes per als pròxims 10 anys, i així conèixer les línies estratègiques de la parapública i les accions que durà a terme per garantir el subministrament elèctric, la producció elèctrica interna i d’altres àrees de negoci que pugui desenvolupar, com augmentar les plantes de cogeneració després d’haver inaugurat recentment la primera a Soldeu.



Finalment, Majoral ha inclòs a la demanda una còpia de l’enquesta de satisfacció del client de FEDA i l’informe resultant d’aquesta, a més dels informes relatius a l’estudi del clima laboral de FEDA i Ctrasa. El conseller considera «bàsic saber què pensen els clients i els treballadors sobre FEDA per tenir una radiografia completa de la situació de la parapública».