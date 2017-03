Disminueixen els usuaris del restaurant social de la Creu Roja

Els usuaris del restaurant social Cal Focall que gestiona la Creu Roja Andorrana ha experimentat en el darrer any una davallada significativa, ja que dels 64 usuaris registrats al 2015 es va passar a 36 i, d’aquesta manera, se situa en nivells del 2013, quan n’hi va haver 34, segons informa l’ANA.



La Creu Roja Andorrana va obrir l’any passat 41 expedients (front els 78 anteriors) en el marc d’aquest programa, ja que hi ha usuaris que han fet servir aquest recurs de restaurant social en més d’una ocasió però no de forma continuada, la qual cosa denota una millora de la seva situació en el moment que deixen de recórrer a aquest servei, segons l’ONG. Arran d’aquests 41 expedients es van servir 3.769 àpats, una xifra que, en correlació amb els usuaris, també ha experimentat una davallada respecte del 2015, quan es van superar els 6.000. De fet, durant el 2015 va ser, precisament, quan hi va haver més persones que van fer servir aquest servei.



Segons informa la Creu Roja, el 2013, quan van començar a gestionar aquest servei, hi havia 34 usuaris, mentre que al 2014 la xifra va augmentar fins als 51 i es va assolir el màxim el 2015, amb els 64 esmentats.