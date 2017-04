Notícia L’oposició critica que el Govern creï una «cartera a mida» per a Saboya Els grups dubten que la situació econòmica sigui tan bona com diu l’Executiu si cal obrir un departament d’Economia El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, conversa amb el responsable de la cartera de Finances, Jordi Cinca. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’anunci de la substitució de Gilbert Saboya al capdavant d’Afers Exteriors per Maria Ubach i la conseqüent creació d’una cartera d’Economia i Innovació per reubicar el ministre ha suscitat força crítiques per part de l’oposició. Els grups parlamentaris donen un vot de confiança a Ubach per liderar les negociacions amb la Unió Europea (UE) però no entenen que s’hagi incorporat un nou departament «a mida» per a Saboya. Tant Liberals d’Andorra (Ld’A), el Partit Socialdemòcrata (PS) com Socialdemocràcia i Progrés (SDP) respecten la decisió de l’encara titular d’Afers Exteriors de deixar la plaça per qüestions personals però dubten de la necessitat de tenir una plaça exclusiva per a Economia tenint en compte que l’Executiu ha defensat en diverses ocasions que la situació ha millorat i la crisi s’ha deixat enrere.



Així, el president del grup liberal, Josep Pintat, va ser contundent afirmant que «hi ha persones que no volen marxar cap a casa i es queden». Sobre la nova cartera d’Economia i Innovació, Pintat va opinar que «les dades d’inversió estrangera que ens diuen no deuen ser veritat».



En la mateixa línia es va manifestar el conseller progressista, Víctor Naudi, que va opinar que «es vol encaixar una cadira més» i «demostra que el procés d’obertura no acaba de funcionar». Naudi no dubta que les qualitats de Saboya impulsin l’economia del país però considera que «hi ha un problema de fons» amb iniciatives que «són pur màrqueting com ara Actua o altres organismes d’innovació» que necessitarien, al seu entendre, una «revisió en profunditat més enllà de posar el ministre al capdavant».

També va coincidir la socialdemòcrata, Rosa Gili, que va assegurar no entendre que «es faci un ministeri a mida de Saboya». Per la consellera del PS, «no hi ha cap raó que justifiqui aquesta remodelació» més enllà de «conservar aquesta persona dins del Govern». Gili també va alertar que «tenim dubtes» que la ciutadania entengui l’ampliació de cadires ministerials. Així mateix, va recordar que en les últimes manifestacions de l’Executiu s’afirmava que «tot anava molt bé» i, per tant, «no sembla justificar-se la necessitat d’una persona més per dedicar-se en aquest àmbit».



Un vot de confiança a Ubach / Pel que fa al nomenament d’Ubach, Pintat li va desitjar els «màxims encerts» tot i que no va trobar coherent que Saboya hagi d’acabar les negociacions envers la lliure circulació de mercaderies, i en especial l’article que fa referència al tabac, perquè entén que «no fa cap favor al Govern que ja la desacredita abans de començar». «No vull pensar que Saboya creu que la senyora Ubach no està prou capacitada per tirar-ho endavant», va remarcar.



Per la seva banda, Naudi va opinar que «vista la situació potser és un perfil idoni» malgrat que «demostra la feblesa del Govern de Martí de poder trobar un perfil més polític per reforçar l’Executiu». «Deixant de banda les qualitats tècniques d’Ubach, que hi són, crec que fer un canvi de cartera a mitja negociació crec que pot demostrar un signe de feblesa davant de la Comissió Europea, sobretot tenint en compte que Saboya es queda al Govern», va deixar clar.



Des del PS, Gili va afirmar que «per la part que la coneixem sabem que és una persona seriosa i treballadora i, per tant, té el nostre vot de confiança».

A través d’un comunicat, el grup demòcrata va agrair la tasca de Gilbert Saboya al capdavant d’Afers Exteriors i va mostrar la seva «satisfacció» per incorporar «un actiu molt importat a l’Executiu» amb el nomenament d’Ubach el juliol.