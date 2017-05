Augment dels lux per complir amb les exigències de la UEFA

El pressupost de 375.000 euros destinat per augmentar la potència de la il·luminació de l’Estadi Nacional va arribar ahir al Consell General. Darrera de la qüestió exposada està l’exigència de la UEFA per poder retransmetre per televisió d’alta definició els partits internacionals de la selecció.



Ferran Costa, conseller de Liberals d’Andorra, va exposar que el seu grup no entèn perquè s’ha de tornar a realitzar una inversió forta en els focus de la instal·lació si ja compleix amb els estàndards i la construcció de l’equipament té relativament poc temps. Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports, responia que amb la nova normativa de la UEFA on els estadis es classifiquen en cinc nivells, per estar a la categoria B, tot i ser suficients 1.400 lux, es necessita augmentar a 1.600 per a la retransmissió dels partits del combinat nacional en els estàndards de màxima qualitat televisiva. Es produeix a més perquè «no hi havia uniformitat al camp. L’obra executada assoleix el nivell d’il·luminació però no en tots els plànols d’exigència que ens demana la UEFA per retransmetre els partits en alta definició», assenyalava Gelabert.