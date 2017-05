El Govern ja té a punt el projecte de llei per acollir els refugiats

El Govern ja té redactat el projecte de llei per acollir els 20 refugiats. Així ho va confirmar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, durant la sessió ordinària del Consell General. Saboya va especificar que la llei se sotmetrà a votació al llarg de les properes sessions però que abans s’enviarà a Acnur (Agència de l’ONU per als Refugiats) perquè en doni el vistiplau.



La llei dotarà d’un règim de protecció temporal i transitori els refugiats i en definirà el seu procés d’arribada i tornada als seus països d’origen o a països tercers, ja que l’acollida no podrà ser superior als dos anys.



Precisament, l’acolliment haurà de ser transitori perquè actualment el Principat no disposa d’una legislació d’asil polític ni d’estatus del refugiat. Per aquest motiu –i per poder tirar endavant l’acollida– el Govern establirà un protocol d’acord amb la comunitat de Sant Egidi, un moviment internacional que ja ha col·laborat amb Itàlia i França i que permetrà que Andorra pugui formar part de corredors humanitaris per assegurar el trànsit dels refugiats.

Més d’un any i mig en espera / Fa més d’un any i mig que el Govern va anunciar que acolliria una vintena de refugiats. En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata, Pere López, va criticar ahir que s’hagi tardat «tant temps» en elaborar el projecte de llei i va acusar a l’Executiu de no mostrar «sensibilitat envers la problemàtica dels refugiats». En resposta, el cap de Govern, Toni Martí, va assegurar que Andorra «honorarà els seus compromisos» i que el ministeri competent «està fent la seva feina el millor que pot».



Així mateix, Saboya va especificar que realitzar la legislació no ha estat gens fàcil, més aviat, «ha estat complicat». I és que al llarg de l’elaboració s’han hagut de descartar opcions que podrien haver agilitzat el procés, com acollir els refugiats «a través de les quotes que tenen França i Espanya o destinar un equip andorrà als camps de refugiats per fer la tria de les persones que s’haurien d’acollir».

Infants sahrauís / D’altra banda, López va preguntar sobre la «problemàtica» que va sorgir l’estiu passat en relació a l’acolliment dels infants sahrauís en el marc del programa Vacances en pau. El ministre d’Afers Exteriors va destacar que els nens «van poder venir gràcies a un memoràndum d’entesa» que el Govern va signar amb l’Estat espanyol i que aquest any segurament se seguirà la mateixa metodologia.