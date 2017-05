López vol l’informe previ a la llei sobre els discapacitats

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual demana al Govern l’informe previ realitzat per la Federació d’associacions de persones amb discapacitat (FAAD) al projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del conveni de Nacions Unides sobre aquest col·lectiu, així com la resposta que l’executiu va enviar a l’entitat.



López vol tenir més dades per treballar en un text que «arriba pràcticament un any i mig tard».