Nouvel assegura que la Querola serà una realitat d’aquí a dos anys

L’arquitecte francès Jean Nouvel va manifestar ahir que la urbanització de la Querola a Ordino serà una realitat d’aquí a dos anys, durant la conferència inaugural del 68è congrés mundial de la Fiabci. La construcció de la urbanització es va iniciar el 2012 i estava previst que s’acabés el 2015. Nouvel, però, ahir va treure ferro als retards, i va defensar que el projecte segueix endavant i que es preveu que sigui una realitat en dos anys, segons recull l’ANA. A més, va convidar als assistents a la inauguració de la Fiabci a invertir-hi, ja que «encara queden pisos per comprar».



«(La Querola) no té res a veure amb el que he fet», va exposar Nouvel. En aquest sentit, va ressaltar que seran immobles «d’autèntica arquitectura i art», en un «solar formidable» i amb «una orientació oberta a les tres valls». En total, 55 immobles que s’integren a la natura i «es confonen amb el paisatge», va destacar. Per construir aquesta urbanització, l’arquitecte es va inspirar en les coves i en el concepte antic d’espai «on reunir-se, on protegir-se».

D’altra banda, Nouvel va defensar que el concepte de smart city ha d’anar més enllà d’un habitatge i ha de ser un projecte de ciutat. Per això, va dir, s’ha d’apostar per «un disseny urbà intel·ligent». En aquest context, el secretari d’Estat per a la diversificació econòmica, Josep Maria Missé, va defensar el concepte d’smart city, així com l’aposta per la innovació per atreure capital estranger.



El president de la Fiabci a Andorra, Jordi Ribó, va destacar que el sector immobiliari representa el 10% del PIB del país.