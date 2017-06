L’exministre Alcobé declara com encausat en l’‘afer Mateu’

Jordi Alcobé va declarar ahir gairebé durant dues hores a la seu de la justícia, acompanyat del seu advocat, Jean Michel Rascagneres, segons informa Ràdio i Televisió d’Andorra. Ho va fer en qualitat d’encausat en l’afer que investiga si l’exconsellera Demòcrata Meritxell Mateu va cometre delictes de corrupció i tràfic d’influències en realitzar tasques d’assesorament per a BPA. Fets succeïts durant la passada legislatura, mentre era parlamentària i Alcobé encapçalava la cartera d’Economia.





La batlle Canòlic Mingorance va encausar l’exministre arran dels correus electrònics fets públics entre ell i Mateu, als quals es parlava sobre un projecte assegurador que volia iniciar l’entitat bancària amb la multinacional Allianz. L’advocat d’Alcobé, Jean Michel Rascagneres, va assegurar que el seu client va explicar «exactament com havia anat aquest projecte, que estava portat pel Govern en una comissió interministerial a petició de BPA», des del principi, el juny del 2011, «fins al seu final cap al 2013, en el moment en el qual el Govern i el grup parlamentari es van adonar que els requisits que s’havien de complir per tirar endavant aquest projecte no eren assumibles».



Rascagneres no va veure l’encausament com una acusació, sinó com una garantia i va opinar que arran de la declaració, la causa contra Alcobé s’arxivarà perquè tots els dubtes haurien quedat esvaïts.



A la declaració de l’exministre van assistir Mateu i la seva advocada, Laura Pujal. L’exconsellera va ser encausada a l’octubre arran d’un informe policial que constatava que va cobrar 48.000 euros de BPA per tasques d’assessorament, no declarades ni cotitzades a la CASS.



La expolítica ordinenca sempre va defensar la seva innocència i va denunciar haver estat un cap de turc. Pujal, com no podia ser d’una altra manera, també és de l’opinió en l’arxivament de la causa, en què a més hi ha inculpat l’exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel. «Estic plenament convençuda, considero que no hi ha ni tan sols indicis de criminalitat en aquesta causa i, per tant, ha de quedar en un arxiu», va reiterar. L’advocada creu que «era un projecte molt positiu per al país. És tot el que ha fet la senyora Mateu, col·laborar en el projecte i creure en el projecte».



Al matí també van declarar dos excompanys de Mateu a les files Demòcrates, en qualitat de testimonis i citats per la batlle. En primer lloc el president del grup parlamentari de DA, Ladislau Baró, a qui es va demanar si tenia coneixement de la relació professional que l’exconsellera tenia amb BPA. Se li va preguntar el mateix a l’exconseller Demòcrata Xavier Montanè, president de la comissió de Sanitat la passada legislatura. Se sospita que l’ordinenca havia d’influir en el procés d’esmenes a la llei de la CASS per afavorir els interessos de BPA, fet que ella nega.