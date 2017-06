Notícia Conservació d’un voltor únic El ministeri i ADN renoven el conveni per conservar el trencalòs a Andorra Una imatge del trencalòs aconseguida amb la càmera situada al seu niu. Autor/a: El Periòdic

El trencalòs és una de les espècies en extinció més emblemàtiques del Principat. És per això que la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la presidenta de l’Associació de Defensa de la Natura, Carolina Motwani, van signar ahir la renovació del conveni per al desenvolupament del Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs a Andorra. D’aquesta manera, el conveni actual s’allarga dos anys més, i durant aquest temps el principal objectiu és renovar l’Estratègia Nacional per a la Conservació del Trencalòs, així com continuar impulsant aquelles estratègies que ja funcionen amb èxit. El conveni preveu actuacions de seguiment de la població i de la seva reproducció, de punt d’alimentació suplementària, i també de divulgació. La ministra va remarcar la importància d’aquesta col·laboració amb la societat civil a través d’ADN, ja que va permetre tenir una parella de trencalòs nidificant a Andorra. La presidenta d’ADN va celebrar la continuïtat del projecte, que és una de les prioritats de l’associació perquè permet la conservació de l’espècie a Andorra i afavoreix la biodiversitat. El coordinador del PACT, Angel Bonada, va presentar les accions realitzades els darrers anys i també l’estratègia per als dos anys vinents. Va explicar que a més d’aconseguir una parella nidificant al país, des del 2004 s’han assolit cinc reproduccions amb èxit, que han derivat en l’enlairament. «Podria semblar que no és gran cosa, però és una mitjana de reproducció molt normal per aquest tipus d’espècie», va explicar Bonada. El projecte no estava funcionant amb l’èxit que s’esperava. És per això, que per poder observar la reproducció i controlar l’espècie, des del 2011 es disposa d’una càmera que se situa al niu i permet fer un seguiment en directe. La intenció principal d’aquesta motorització és esbrinar els motius dels fracassos en la reproducció: «Fa dos anys vam veure com un corb deprava un trencalòs petit, per això desapareixien», va recalcar Bonada. Una altra de les mesures importants que inclou el pla és el punt d’alimentació suplementaria on es fan aportacions des del mes de novembre i quan hi ha un pollet per tal de facilitar l’alimentació al trencalòs. A més de mantenir el punt d’alimentació, durant els propers dos anys s’ampliarà la tipologia d’aliments per afavorir també l’aufrany. A més d’aquestes actuacions, per als propers dos anys es preveu l’actualització de l’Estratègia Nacional per a la Conservació del Trencalòs a Andorra, la possible participació en la pel·lícula Pirineos, l’edició del nou conte sobre el trencalòs i la fauna andorrana i seguir amb accions de divulgació com manteniment del web o youtube. Angel Bonada va indicar que «alguns dels vídeos han arribat ja fins a les 20.000 reproduccions». Per últim, Calvó va explicar que «l’aportació econòmica prevista és d’uns 12.900 euros». Finalment, el coordinador del PACT-Andorra va destacar la importància d’implementar un projecte educatiu continu a les escoles andorranes per divulgar la feina que s’està fent.