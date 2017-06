La FIS ha rebut pressions perquè es posicioni sobre la plataforma

«Com s’ha comentat en diverses ocasions, sense la plataforma la pista de l’Avet no pot acollir cap Copa del Món masculina ni les Finals de la Copa del Món ja que requereixen dos vessants al mateix temps, més espai per al públic, premsa i convidats, i tot els escenaris necessaris per a les cerimònies d’entrega de premis (Crystal Globe). Incrementar la seguretat tant per als esportistes com per al públic també és necessari». Així ho afirmen els directors de cursa de la Copa del Món masculina i de la Copa del Món femenina, Markus Waldner i Atle Skaardal, respectivament, en una carta enviada al comitè organitzador de les Finals de la Copa del Món 2019 que acollirà la pista de l’Avet, a Soldeu. La missiva està datada del 20 de juny del 2017.



Amb aquest escrit, el president d’Ensisa, Josep Mandicó, cònsol major de Canillo, vol acabar amb els dubtes sobre la necessitat de la construcció de la plataforma esquiable de Soldeu perquè la Federació Internacional d’Esquí (FIS) atorgués les finals a Soldeu. En les últimes setmanes, des que el president de Saetde, Joan Viladomat, va anunciar la dissolució de Nevasa –la societat gestora de Grandvalira–, des de diversos sectors opositors a la plataforma s’ha assegurat que la FIS mai l’havia exigit. De fet, la carta emesa l’octubre del 2012 només parla de recomanacions d’algunes millores, però no es denota cap exigència.



Mandicó va revelar ahir, després d’una sessió de consell de comú a la seva parròquia, que la FIS ha rebut «pressions» perquè es manifestés i digués que la plataforma no era indispensable per adjudicar les finals. El president d’Ensisa no va voler donar noms, però va assegurar que les pressions han existit. Amb tot, va admetre que van demanar a la FIS que aclarís els dubtes sobre la necessitat de la plataforma. Tot i disposar de la resposta per escrit abans de la sessió de Consell General del 22 de juny, quan es va discutir sobre la declaració de la plataforma d’interès general, no la van voler difondre per no «polititzar» la sessió.

«És legal» / D’altra banda, Mandicó va voler respondre les acusacions de Viladomat exposades en la roda de premsa que va oferir la setmana passada. «Viladomat està mal informat», va assegurar, «estem convençuts que tot és legal, si no, no estaríem aquí». El president d’Ensisa va subratllar que no hi ha res «il·legal» ni cap «qualificació encoberta», fet que es constata perquè «no hem canviat la classificació del sòl ni la qualificació urbanística». «Els informes de la Comissió Tècnica d’Urbanisme i el Govern diu que la declaració d’interès nacional és legal» i «la carta de la FIS deixa clara la seva petició», va afegir. Mandicó va argumentar que aconseguir unes finals de la Copa del Món és «difícil, no estem parlant d’organitzar un partit de Tercera Regional». El cònsol va concloure que «no s’ha mentit»i va criticar «les cortines de fum» que envolten la plataforma de Soldeu.

Sense diàleg / A més de defensar la necessitat de la plataforma amb la carta de la FIS i aportar dades d’audiència per corroborar l’èxit de les proves, Mandicó també va admetre que no entén l’actitud de Viladomat perquè en les reunions de Nevasa «no notàvem cap malestar, si no hi hauríem posat remei». «Després de 14 anys de feina, amb uns resultats excepcionals, ens mostrem incrèduls», va confessar. El president d’Ensisa es va mostrar ferm a l’hora d’intentar salvar la marca, tot i que «veiem difícil la solució perquè l’altra part no vol diàleg».



Viladomat ha expressat per activa i per passiva la seva voluntat de dissoldre la societat Nevasa i, per tant, Grandvalira, però Mandicó esperarà a què la decisió sigui ferma en la junta d’accionistes que tindrà lloc el dia 3 de juliol. Si el trencament es confirma, aleshores es començarà a treballar la separació de les dues societats i la comercialització de les estacions per separat.

SDP insisteix que no és legal / D’altra banda, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés del grup mixt, Víctor Naudi, va insistir ahir que la declaració de la plataforma d’interès nacional «no respecta la legalitat» per tres motius: la llei vigent diu que un projecte d’aquestes característiques només el pot redactar el Govern; perquè és un equipament esportiu, i perquè un projecte d’interès nacional l’ha de promoure el sector públic, no el privat.



Naudi va reiterar que la declaració contradiu el pla d’urbanisme de Canillo, i va advertir que «si arriba als tribunals, ja veurem què en diu la justícia». El president de Saetde va anunciar la intenció de portar la plataforma a la Batllia, tot i que encara no s’ha confirmat la denúncia.



Finalment, SDP va opinar que la carta de la FIS presentada ahir per Mandicó no diu que les proves només es podien fer a la pista de l’Avet, ja que potser s’haurien pogut fer a la de l’Àliga. Naudi va lamentar que «s’està confonent l’opinió pública» i va trobar sospitós que la carta surti ara a la llum.