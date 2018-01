Fabiola Sofia Masegosa

Ara que tot just comencem amb les dietes depuratives o d’aprimament per compensar tots els excessos nadalencs comesos, arriba gener amb la seva setmana dels barbuts i les seves escudelles populars de Sant Antoni i Sant Sebastià. Una bona ocasió per reunir-se, xerrar, sociabilitzar i compartir taula amb altres persones.

Els escudellaires començaran la seva tasca el diumenge 14 a Canillo i Encamp. A la primera parròquia andorrana, el repartiment de la vianda, com es denomina l’escudella en aquesta parròquia, tindrà lloc a la una del migdia a la plaça del Telecabina. Pel que fa a la parròquia encampadana, tot just abans de la benedicció i degustació de l’escudella, també se celebren els tradicionals Encants de Sant Antoni, on se subhasten coques, bulls, embotits, peus de porc, etc. Una tradició que s’ha convertit en una festa i que es repeteix des de 1987. Tots els diners guanyats amb la subhasta es destinen a obres socials.

Després, el dimecres 17, segueixen les escudelles d’Andorra la Vella, la Massana i Escaldes-Engordany, parròquia aquesta última que anima una mica més aquest esdeveniment popular oferint, el dimarts 16 de gener a les 21.30 del vespre, vi bullit amb coca acompanyat de discomòbil fins a la matinada. A la Massana, a més hi haurà missa a les 11.00 del matí a la capella de Sant Antoni de la Grella i també, com a Encamp, els Encants, ja que els massanencs celebren la diada del seu patró Sant Antoni. Quant als Encants de Sant Antoni d’Escaldes, originalment tenien lloc la primera quinzena de gener, el dia de Sant Antoni, dia en el qual el sagristà de la parròquia anava de porta en porta amb la capella de Sant Antoni recollint tot allò que cada casa li volia donar per a la subhasta, normalment bringueres, bulls, coques, etc. Però, al llarg dels anys, els escaldencs van desplaçar els Encants al mes de febrer.

Per acabar, el dissabte 20 se celebra l’escudella de Sant Sebastià a Sant Julià de Lòria, única a Andorra adreçada a aquest sant. L’esdeveniment comença amb la tradicional missa a l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà a las 11.30 del matí, seguida de la tradicional benedicció i repartiment de l’escudella a la plaça de la Germandat. I el diumenge 21, li toca el torn al Pas de la Casa, amb l’escudella amb què es tanca enguany aquest tradicional esdeveniment.

Només em queda aprofitar l’ocasió per desitjar a tothom un feliç Any Nou, ja que no ho havia fet abans.

Ah, i si et fa il·lusió ser escudellaire, a la Massana demanen voluntaris!