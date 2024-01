La família del cas toluè ha demanat la regulació del tòxic

Com qualsevol família o persona que s’hagués trobat en un cas similar o el mateix concret, el matrimoni afectat pel toluè va tramitar una carta als Consellers Generals, autoritats i membres de la comissió de sanitat per demanar la regulació d’aquest tòxic, denunciant la vulnerabilitat dels seus drets i aspirant, d’alguna manera, a trobar una solució positiva per a poder garantir la salut i la seguretat dels residents al país.

El context? Aquest matrimoni es va veure obligat a marxar de la seva casa perquè un veí estava duent a terme unes obres en què va utilitzar toluè, un producte altament tòxic i que va comportar l’ingrés de la parella a l’hospital a causa de les simptomatologies. Cal destacar que aquesta substància, que encara es troba a l’interior de la casa dels afectats, a causa de la seva toxicitat, està molt regulat a la Unió Europea, prohibint-ne concentracions iguals o superiors al 0,1% per a la seva venda. Per tot això ens hem de remuntar a principis de l’any 2022, fa gairebé dos anys, i des de llavors la família ha intentat demanar l’ajuda de les autoritats. Unes autoritats que res han fet al respecte.

De fet, mitjançant una proposta de la consellera Carine Montaner, que va demanar un estudi exhaustiu del cas, aquest va arribar a l’Executiu i a la comissió legislativa de sanitat del Consell General de la legislatura passada, però saben què? La resposta va ser declinada, i el matrimoni encara no ha pogut tornar a la seva llar.

Ara, amb aquesta visibilitat que han donat i la demanda al Consell General, esperem que les autoritats obrin els ulls per poder ajudar o aportar alguna solució a aquesta parella que no ha pogut tornar a casa seva i ha hagut de buscar-se sola les solucions a tots els problemes, sentint-se abandonats i desemparats per l’administració.