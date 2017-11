Editorial L’equilibri pressupostari encara queda lluny

El projecte de llei de pressupost de l’any que ve preveu un dèficit de 25,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 0,86% respecte d’aquest exercici tot i que el ministre de Finances, Jordi Cinca, destaca que es continua la línia marcada en anys anteriors en el sentit que el dèficit de caixa se situï per sota de l’1% del PIB. D’aquesta manera, remarca que en els dos mandats de DA s’ha seguit tant aquesta premissa com també que les liquidacions dels pressupostos hagin estat millors que la previsió inicial.

Òbviament el ministre fa una lectura positiva dels comptes per al proper exercici, que plasmen un dèficit similar al del projecte de l’any passat. Enrere queda el 2015, l’any marcat com el de l’equilibri pressupostari, segons va anunciar l’Executiu el 2012. El país ja estava immers en la crisi econòmica i per tant no serveixen excuses en aquest sentit, sobretot tenint en compte que el traspàs dels dividends de FEDA i d’Andorra Telecom a les arques de l’Estat suposen una injecció important per a l’apartat d’ingressos. El pressupost del 2018 contempla uns ingressos corrents de 425,2 milions d’euros, és a dir, un 2,44% més que l’any passat i unes despeses corrents de 390 (un 2,59% més), entre les quals 376 milions de funcionament i unes despeses d’inversió i de transferències de capital de 60,8 milions. És cert, com defensa Cinca, que el dèficit se situarà per sota de l’1% del PIB i en conseqüència l’endeutament anirà disminuint respecte del PIB.

Amb les dades a la mà i donant per segur que els ingressos no experimentaran en 12 mesos un increment espectacular, es pot donar per segur que la legislatura acabarà sense l’anhelat equilibri, encara que s’ha de ser justos i reconèixer que s’ha disminuït l’endeutament.