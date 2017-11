Un gest d’Hisenda que està imposat per la UE

Molt s’ha especulat sobre el nombre de pisos buits a Andorra que són propietat d’espanyols no residents i que, com no estan declarats, són pisos fantasmes que no poden ser venuts ni llogats, ja que serien detectats per la Hisenda espanyola que aplicaria un càstig en forma de multa del 150% del valor del pis. Ningú sap d’on surt la xifra de 4.000 pisos buits, que resulta molt poc creïble. El president de l’AGIA, Jordi Galobardas, calcula que deuen ser centenars els immoble i que, per tant, la influència que tenen en el mercat immobiliari és molt baixa.

Però és que Hisenda ha canviat el parer, i la multa passa del 150% del valor no declarat al 15% si es fa efectiu el pagament de forma immediata. La dada ha sortit a la llum com a resposta tres anys després a una consulta del 2014 del col·legi professional de mercantils de Las Palmas.

No és, en cap cas, un gest del fisc per suavitzar el càstig, sinó que l’abaratiment ve imposat per la Unió Europea, que manté obert un expedient contra aquesta llei per considerar que castigar amb un 150% viola les regles comunitàries per ser desproporcionat. És a dir, que la llei té els dies comptats i d’aquí que s’hagi fet la rebaixa, que en aquest cas és espectacular i està beneficiant a coneguts i importants personatges que són evasors fiscals. En tot cas, la mesura de la Hisenda espanyola beneficiarà als no residents espanyols però no tindrà impacte en el sector immobiliari ni en els preus, que segueixen a l’alça tant en la categoria de venda com de lloguer, i en aquest últim cas hi ha veritables problemes per trobar un pis en bones condicions a un preu assequible. No es pot parlar de bombolla però el mercat de l’habitatge torna a captar l’atenció de molts inversors i això provoca aquesta evolució inflacionista.