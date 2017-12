El to crític del president de l’Empresa Familiar

Va sorprendre el to crític del discurs que ahir va pronunciar el president de l’Empresa Familiar Andorrana, Francesc Mora, entorn d’algunes actuacions del govern demòcrata. L’expresident del Grup MoraBanc va fer un repàs dels temes més candents, entre ells la reforma laboral i, evidentment, les negociacions amb la Unió Europea sobre l’acord d’associació.

Mora va traçar una radiografia bastant àcida sobre la situació actual, com la «inacció» del Govern per millorar les vies de comunicació o l’absolut rebuig a què «una minoria» pugui tallar quan vulgui l’única carretera que uneix Andorra amb Catalunya, fet que es va reproduir no fa gaire a la Seu d’Urgell amb les protestes contra el Govern espanyol.

Mereix una atenció especial la reflexió que va fer el representant dels empresaris sobre la reforma laboral que ha preparat el Grup Parlamentari Demòcrata i que, recordem-ho, regula per primer cop el dret a vaga i rebaixa la indemnització per acomiadament injustificat, que ara està fixada en 45 dies per any treballat i passarà a ser només un 25% més alta que la compensació per comiat no causal, de 25 dies. A més, es pagaran un màxim de 24 pagues (no les 30 actuals). La proposició de llei sembla més pensada per acontentar els empresaris que no pas als treballadors, i per aquest motiu s’ha de remarcar que Mora convidi DA a no tenir tanta pressa amb aquesta llei i a evitar caure en la clonació dels models que tenen altres països. Es tracta de tres proposicions de llei qualificades de les relacions laborals, de l’acció sindical i patronal, i la reguladora del conflicte col·lectiu.

El president de l’EFA també va tenir paraules per a l’acord d’associació que s’està negociant amb Brussel·les per referir-se a la necessitat de defensar les especificitats, una demanda que (aquesta sí) té la complicitat de l’Executiu.