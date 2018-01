El cotxe elèctric s’adapta al que necessita Andorra

Andorra baixa a la quarta posició mundial en quota de mercat de vehicles elèctrics però es manté al capdavant d’una llista dominada per Noruega, Islàndia i Suècia. Es important estar als llocs d’honor dels països on els cotxes elèctrics comencen a fer-se un lloc en el parc automobilístic. L’any 2016, el primer de la posada en marxa de les ajudes a la compra de vehicles de mobilitat sostenible, es van matricular a Andorra 166 vehicles entre elèctrics purs i híbrids endollables, assolint una quota de mercat del 4,3%, la tercera més alta en l’àmbit internacional. L’any passat les vendes van arribar als 154 vehicles, una petita davallada que, sumada a l’important increment del global de matriculacions han fet recular un lloc a Andorra.

S’espera que la tendència cap als vehicles elèctrics continuarà, especialment pels milers de milions de dòlars que els fabricants d’automòbils estan invertint en aquests nous vehicles. Ford ha declarat que afegirà 13 cotxes elèctrics el 2020, Honda creu que dos terços de la seva producció seran elèctrics el 2030, BMW té la intenció de fabricar vehicles elèctrics Plug-In en la totalitat de la seva producció, Volkswagen prediu que vendrà entre dos i tres milions de vehicles elèctrics el 2025.

El ritme d’implantació dependrà en gran mesura de les millores tecnològiques pel que fa a l’autonomia i al preu, aconseguint que els models siguin més assequibles.

L’objectiu del Govern és que al 2050 la meitat dels vehicles del país siguin elèctrics. Andorra és un lloc idoni per moure’s amb un cotxe elèctric, estalviar en combustible i ajudar a mantenir un país més net, més respirable i molt més respectuós amb el medi ambient. El lloc al rànquing no importa mentre les vendes segueixin creixent.