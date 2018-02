Ràpida reacció davant el mal comportament d’un policia

Els ministre d’Interior, Xavier Espot, es va referir ahir a la lamentable actuació d’un agent de la Policia amb un detingut, que a més estava emmanillat. És clar que els agents s’han d’enfrontar sovint a situacions desagradables, conflictives i delicades, però s’entén que estan preparats per a tota mena d’escenaris relacionats amb la important feina que desenvolupen.

Espot va deixar clar que es tracta d’un comportament censurable però que és aïllat, ja que l’obligació de la Policia és també assegurar la integritat física dels detinguts. En totes les feines és possible trobar persones que no hi estan capacitades i de cap manera es pot jutjar tot un col·lectiu.

El jove havia agredit una noia en una discoteca i es va encarar als agents que l’estaven controlant i també va causar problemes durant el trasllat al despatx de la Policia.

El ministre d’Interior va detallar que fa poc més d’un any es va modificar la llei per endurir les mesures disciplinàries davant d’aquest tipus d’actituds, però que en aquest cas no s’han hagut d’aplicar perquè l’agent ja ha rebut una sanció penal d’inhabilitació, després de ser detingut, posat a disposició judicial i d’acceptar de ser jutjat per la via ràpida de l’ordenança penal.

L’agressor ha deixat de formar part del cos i no podrà tornar a concórrer a una plaça durant els sis anys d’inhabilitació a què ha estat condemnat.

Ha estat una reacció ràpida per tancar aquest conflicte, i en part gràcies a les càmeres de vigilància instal·lades a les dependències policials que donen garanties a les persones arrestades però també als mateixos agents quan reben denúncies falses. L’episodi és aïllat i s’ha de tenir la certesa que els policies actuen amb respecte a la llei i als drets dels detinguts.