Quan el petit comerç era gran i admirat

El Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç ha fet balanç del primer any de funcionament del Pla estratègic del turisme de compres. En aquest acte el ministre de Turisme i Comerç va fer menció especial del comerç al detall, el de tota la vida, el que va aixecar Andorra amb l’esforç dels petits comerciants que van saber convertir Andorra en un destí turístic gràcies a l’oferta i els preus dels seus productes.

Ara la situació no és la mateixa. Les grans marques i les franquícies s’han apoderat del comerç, l’eix comercial és inaccessible pels lloguers tan elevats dels locals.

Actualment les compres han deixat de ser un component més del turisme, per convertir-se en una de les principals motivacions a l’hora de viatjar per a milions de turistes.

També ha canviat el tipus de productes que es compren en els viatges. Si en el passat eren principalment souvenirs, productes gastronòmics gourmet o antiguitats, ara es compra moda, disseny i tecnologia. Andorra s’ha de resituar en aquesta moda i Camp s’hi mostra optimista que en un termini de dos anys el petit comerç deixarà l’estancament actual. Són 1.400 negocis i 5.400 assalariats els que depenen d’aquesta activitat, un volum prou important que cal tenir en compte i defensar ja que l’impacte en l’economia andorrana és essencial.

L’increment de la despesa mitjana del visitant ha de ser el gran objectiu, per la qual cosa les promocions s’han d’encaminar cap a mercats més llunyans. Les xifres que té el ministeri indiquen que des de fa uns anys el comerç al detall no baixa, però tampoc creix, estan estancades les vendes, el nombre de comerços i el nombre d’assalariats. Sense el treball conjunt del sector privat i el públic no hi ha res a fer. Per això la importància del Pla estratègic del turisme de compres.