Mesures realistes per combatre el problema del lloguer

El Consell General va viure ahir un intens debat sobre la problemàtica de l’habitatge de lloguer en el marc de la discussió de la reserva d’esmena que havia presentat el PS perquè es congelés l’augment de l’IPC al preu dels lloguers, que va ser rebutjada.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar un paquet de mesures que han de permetre alleujar una situació que s’està convertint en un problema col·lectiu amb repercussions econòmiques. La falta d’habitatge perjudica directament als treballadors que tenen interès per treballar a Andorra i, lògicament les empreses que troben més dificultats per cobrir els llocs de treball ja que el preu dels pisos de lloguer –quan es troben– encareixen i molt el cost de la vida i treuen atractiu al fet de venir a Andorra a treballar.

Espot va aprofitar la intervenció al Consell General per exposar les mesures que ha dissenyat per fer front al problema. Durant aquest any s’activaran aquestes propostes, que inclou la rebaixa de l’ITP per a promocions que siguin destinades al lloguer, una taxa que gravi els pisos buits, o reduir la cessió obligatòria en promocions que vagin per al lloguer. Espot també es va referir a la possibilitat de flexibilitzar el contracte i una carència en el pagament si el llogater assumeix algunes reformes; revisar les zones edificades perquè els edificis més vells puguin ser reformats, que els llogaters es puguin beneficiar del pla Renova, i promoure convenis amb privats perquè facin cessions gratuïtes per construir pisos per a persones amb vulnerabilitat.

Es tracta de mesures que busquen incentivar el mercat de lloguer, que conviden els propietaris a oferir pisos i amplien d’aquesta manera l’oferta per evitar que els preus continuïn en una evolució a l’alça que la majoria no pot assumir.