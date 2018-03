Una oportunitat tecnològica per a Sant Julià de Lòria

Sant Julià és una de les portes d’entrada a Andorra, és el primer que troba el turista que accedeix al país des de Catalunya, però la parròquia no dona amb la fórmula per deixar de ser un lloc de pas, un lloc on gairebé no s’hi atura ningú. La milionària inversió a Naturlandia no té el retorn que s’esperava i només ha servit per ofegar les finances del comú i endeutar els ciutadans de la parròquia. Des de la corporació s’hi treballa constantment en la recerca d’iniciatives imaginatives que posin el poble en el mapa de zones d’interès turístic, però no s’està assolint aquest resorgiment. És cert que Sant Julià de Lòria té importants superfícies comercials i una xarxa de gasolineres també important, però el repte continua sent donar vida al poble, als comerços, restaurants i hotels.

Les fires sectorials i els esdeveniments puntuals serveixen de reclam per atreure els residents, però està vist que no és exactament el que busca el visitant.

Potser el futur passa per la tecnologia, per aprofitar uns avenços tecnològics que encaixen a la perfecció amb el potencial que té un petit país com Andorra. Potser aquest és el camí, i això és el que provarà el comú lauredià de la mà de l’empresa nord-americana City Beacon per converrir-se en la primera parròquia que ofereixi wifi gratuït en una part important del seu territori gràcies a 15 tòtems interactius que donaran senyal a un radi de 100 metres cadascun. El wifi és el reclam que permetrà fer arribar a mòbils i tabletes informació comercial, promoure actes de l’agenda cultural, esportiva o social, alhora que podrà facilitar contactar amb els serveis d’emergència, rebre informació en directe sobre la circulació al país, els aparcaments lliures i ocupats. Fa bona pinta el projecte i és una oportunitat per a Sant Julià.