Contractes en organismes públics i indemnitzacions

El Tribunal de Batlles ha emès la sentència referent a la causa contra el Govern presentada per Francesc Robert, per considerar que el seu cessament com a director de Ràdio Televisió d’Andorra, el passat 17 de febrer del 2014, va ser il·legal. Robert hauria de cobrar la quantitat de 82.500 euros perquè la sentència declara la nul·litat de la seva destitució. No percebrà aquests diners perquè el Govern recorrerà la sentència i, per tant, queda encara molt camí juidicial per recórrer, però és el segon triomf de Robert en l’àmbit de la justícia.

No és l’únic front que té obert el govern de DA. El consell directiu del SAAS va acordar el gener de l’any passat l’acomiadament no causal del director econòmic i de recursos generals de l’organisme, Quirze Font, pagant una indemnització de 80.000 euros. Font està immers en una batalla legal contra el SASS i reclama més de 200.000 euros per acomiadament i liquidació improcedents.

No es tracta d’entrar en els fons de les qüestions per dilucidar si aquests dos càrrecs públics feien bé o no la seva feina, però el que sí que està clar és que van ser avalats pel Govern i van ocupar llocs claus de confiança per als quals l’Executiu tenia que estar plenament convençut de les seves capacitats. Els dos han tingut un mateix final, dos divorcis gens amistosos en els quals està en lloc una suma important de diners públics que surten de les butxaques dels contribuents. Si finalment quan acabi el periple judicial toca passar per caixa s’hauran de dirigir les mirades cap a l’Executiu. Les finances públiques no estan per abonar indemnitzacions milionàries i potser cal animar a ser més escrupolosos amb els contractes i amb els blindatges que generosament es fan a l’inici, quan tot són bones intencions.