Els comuns exhibeixen les diferències amb el Govern

El Comú d’Escaldes-Engordany segueix les passes d’Andorra la Vella i ha confirmat que manté l’increment econòmic del sou dels funcionaris comunals cada tres anys. Això vol dir que, al contrari del que defensa el Govern davant dels seus funcionaris, la corporació escaldenca no passarà de triennis a quinquennis, tenint en compte que la modificació de la llei de la funció pública no obliga als comuns. La decisió dels comuns ja se sabia, però continua sent molt significativa.

Administracions que comparteixen el mateix color polític opten per un tracte diferent als seus treballadors. No hi entrarem a analitzar quin és el millor, però la postura de les administracions treu força als arguments del Govern, immers en una dura negociació amb els seus funcionaris que es neguen a passar als quinquennis.

No és aquest l’únic punt on els comuns mantenen diferències amb l’Administració central. Els cònsols es van mostrar contraris ahir a la reducció de la cessió obligatòria en promocions per al lloguer, una de les principals mesures amb la que el Govern vol revitalitzar el mercat de l’habitatge de lloguer per acabar amb el dèficit actual i l’escalada de preus. Però els comuns no estan disposats a sacrificar una font d’ingressos i per tant han deixat clar que no estan conformes en cedir en aquest punt. I a tot això hi cal sumar els dos milions d’euros que el Govern haurà de pagar als set comuns per un funcionament lent i «anormal» de la justícia que va impedir cobrar liquidacions tributàries i sancions administratives a les corporacions locals perquè van prescriure.

Si el Govern no té prous maldecaps amb l’oposició es troba ara amb el contrapoder local que exhibeix la seva força i les seves diferències tot i compartir programa i color polític.