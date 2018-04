El SAAS afirma que té un protocol que ningú coneix

Arran del mal tracte que una dona que denúncia una presumpta violació afirma que va rebre per part de l’Hospital de Meritxell, el SAAS es va tancar ahir en banda i va argumentar que el protocol previst per a casos de violacions és confidencial i que no pot donar detalls de quin procediment se segueix en aquests casos.

Es tracta d’una resposta que sobta perquè amb una simple consulta a internet es poden trobar els protocols dels principals hospitals catalans, que segurament consideren que la transparència informativa es bona en l’àmbit de la salut.

Que quedi clar que la informació d’un protocol d’actuació (si realment es té un) no vulnera els drets dels pacients ni atempta contra la confidencialitat dels malalts. Es tracta d’un document genèric on es comenta com s’ha d’actuar en determinades situacions. L’hospital argumenta que mai ha fet públic cap protocol, afirmació que no és certa ja que el sistema de triatge del Servei d’Urgències –que no deixa de ser més que un protocol per filtrar la demana–va ser explicat en profunditat i amb tot detall quan els responsables del SAAS es van voler atribuir mèrits i medalles d’un procediment que en el seu moment va ser pioner i que ara és ineficaç a causa de la precarietat del servei i la falta de metges i de personal sanitari.

L’Associació de Dones d’Andorra ha anunciat que presentarà una queixa a l’hospital per la forma com va ser tractada la dona que va denunciar una violació, qui va haver d’explicar el seu malson fins a cinc vegades i fins i tot en presència d’un estudiant en pràctiques.

Dubtem molt que això estigui estipulat en el suposat protocol, però mentre el SAAS jugui al secretisme és impossible valorar si l’hospital està preparat per atendre determinades situacions molt delicades.