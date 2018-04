Una aspirina tecnològica contra el maldecap del trànsit

Andorra té un enorme potencial pel que fa a l’aprofitament de les noves tecnologies. De fet ha estat pionera en alguns àmbits però per ser honests s’ha de reconèixer que no s’han aprofitat del tot els avantatges que ofereix la tecnologia aplicada en molts camps. Un d’ells és la mobilitat, aquest trànsit que és un dels maldecaps de la població i que durant molts anys va ocupar el primer lloc entre les preocupacions dels habitants d’aquest petit país.

Òbviament, tenir una circulació ordenada s’aconsegueix amb una bona gestió de les administracions implicades: no abusar de moltes obres al mateix temps, invertir en millores, ordenar i eliminar punts negres, previsió de conflictivitats, zones d’aparcament disponibles, i un transport públic atractiu i adaptat a les necessitats de la població.

En aquest esquema s’ha d’afegir l’ús de les noves tecnologies. El Govern, comuns i FEDA van signar ahir un conveni per implantar una plataforma de mobilitat per agrupar en una sola aplicació mòbil totes les possibilitats existents al país per desplaçar-se d’un lloc a l’altre. Donarà a l’usuari informació relacionada amb les places lliures de pàrquing públiques, el temps d’espera de l’autobús, els punts de càrrega de vehicles elèctrics, el lloc on recollir les futures bicicletes elèctriques.

Cada any entren més de quatre milions de vehicles a Andorra, encara que un dels elements més conflictius són els trajectes interns, ja que Andorra és país on els seus ciutadans estan massa acostumats a l’ús del vehicle privat i on el transport públic és molt limitat. La informació, i sobretot que aquesta estigui actualitzada i que arribi amb rapidesa als destinataris, és clau per evitar que s’associï el trànsit amb un problema.