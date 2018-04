El Govern ha adjudicat una altra part de les obres que formen part de la fase 1 de la remodelació de l’enllaç entre la CG1 i la CS de Fontaneda, a la zona de l’avinguda Francesc Cairat, el que suposa un pas més perquè el vial de Sant Julià sigui una realitat. Concretament, es tracta del pont Isidre Valls i tindrà un cost d’1,8 milions d’euros i un termini d’execució previst de 15 mesos. Tot plegat ha de permetre construir dos carrils de pujada i de baixada que agilitzin la circulació en el tram lauredià tant d’entrada com de sortida de la parròquia. Després d’aquesta adjudicació quedarà pendent la desviació prevista per l’antic càmping Huguet, que l’Executiu preveu fer abans d’acabar l’any. En total s’hauran invertit vuit milions d’euros i l’objectiu és que estigui finalitzat a finals del 2019.



Es tracta d’una obra molt esperada que ha de permetre descongestionar el trànsit especialment en temporades de gran afluència turística. Encara queden, però, detalls del projecte per conèixer. Precisament en aquest sentit, el conseller general d’UL, Josep Majoral, critica que durant la visita d’obres que el ministre Torres va fer ahir envoltat d’autoritats no s’especifiqués més la construcció. Entre les preocupacions del parlamentari hi ha el fet que el nou carril també inclogui semàfors, en comptes de crear un pas elevat o soterrani pels vianants, ja que entén que els semàfors seguiran provocant cues. A més, recorda que veïns de la zona ja s’han queixat diverses vegades per la falta de seguretat a l’hora de travessar la carretera. Tot plegat el fa dubtar de si amb aquesta inversió es resoldrà realment el problema.



L’Executiu haurà de donar més informació per tal d’esvair els dubtes i rectificar en algun aspecte puntual si és necessari, ja que es tracta d’una obra de gran envergadura que ha de tenir un impacte real en la mobilitat del país.