Un col·lectiu clau en l’engranatge de la sanitat

El col·lectiu d’infermers i infermeres es reivindica. Sent que la seva feina està poc valorada i mal pagada. En aquesta línia es va expressar ahir el president del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres d’Andorra (COIA), en un acte conjunt el SAAS, la Universitat d’Andorra (UdA) i Banc Sabadell d’Andorra, en la diada dels infermers i infermeres, coincidint que cada 12 de maig es commemora el dia internacional de la professió.

A banda de l’aspecte salarial el col·lectiu no sent representant en les institucions ni tingut en compte quan s’adopten decisions que els afecten. Són un miler els professionals que estan inscrits en el col·legi professional (obligats per llei) amb problemàtiques comunes com l’intrusisme d’altres professionals que fan feines que no els hi pertoca, o un salari que no es toca des de fa 10 anys.

En canvi acostumen a ser molt valorats pels pacients i pels metges. La seva presència a l’Hospital i altres centres sanitaris és indispensable en una feina sovint dura, amb moltes feines, torns de nit i situacions difícils quan toca atendre a persones que pateixen malalties importants.

A la universitat d’Andorra es poden cursar els estudis d’infermeria. Va ser una aposta important que permet disposar de professionals del país. Aquest curs 2017-2018 ha estat el primer que l’escola d’infermeria de l’UdA ha utilitzat la simulació clínica d’alta fidelitat. Fins ara, els estudiants ja practicaven amb casos de simulació mitjana i baixa, però la introducció de maniquins que permeten la interacció, augmenten la complexitat del cas i fan que l’alumne pugui actuar davant de casos més complexos.

Andorra té infermers i infermeres molt ben preparats. El grau de satisfacció dels pacients és elevat i per tant es mereixen el reconeixement que ara reclamen.