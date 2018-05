Les manifestacions poc optimistes del síndic

Les pessimistes manifestacions del síndic general sobre el futur econòmic d’Andorra han provocat força sorpresa en l’àmbit polític i econòmic, alhora que una immensa majoria discrepa amb els vaticins negatius que va pronosticar Vicenç Mateu en un acte de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), dijous passat.

Concretament, el síndic va avisar que Andorra ha de ser capaç d’adaptar-se a futurs canvis, perquè mantenir el nivell de benestar social al qual estem acostumats, potser «serà més complicat». En aquest sentit, a més, va advertir de dues possibles noves amenaces econòmiques: la del tabac amb el descens dels ingressos per imposició indirecta, i la del comerç electrònic.

D’una banda s’ha d’agrair la franquesa del síndic per unes manifestacions no gaire habituals en un polític i encara menys si aquest forma part de la majoria parlamentària que dona suport al Govern. D’altra banda, però, les seves declaracions contrasten amb les afirmacions de membres del Govern i de DA relatives a la recuperació econòmica i a les bones perspectives de futur després de quasi dues legislatures de mandat demòcrata.

És obvi que les exigències dels negociadors de la Unió Europea amb el tabac obligaran a fer una transició cap a nous ingressos alternatius, però el marge de 30 anys que segons l’Executiu, la UE està disposada a concedir donen temps suficient per consolidar un nou esquema productiu que afavoreixi altres sectors de futur. El comerç per internet, lògicament, està afectant el comerç tradicional, encara que es tracta d’un fenomen que passa en tots els països.

Fa anys era inimaginable pensar en una Andorra sense secret bancari i molts haguessin vist un país en vies d’extinció. Ara no costa gaire dibuixar una Andorra que en tres dècades haurà superat la transició del tabac.