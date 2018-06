Un pas més per aconseguir la igualtat

El ministre Xavier Espot va presentar ahir les directrius de l’esperada llei de la Igualtat que preveurà, per primera vegada, sancions a totes les persones que discriminin per la raó que sigui. Un dels grups més vulnerables que es podrà acollir a aquesta llei és, sense dubte, el de les dones. En aquest sentit, el text impulsat pel Govern preveu que les dones que hagin patit discriminació salarial a la feina i que tinguin una sentència que els doni la raó podran recuperar els perjudicis econòmics causats. És a dir, que si es demostra que una dona ha estat cobrant menys que un home fent la mateixa tasca, aquesta podrà recuperar els diners que no se li han pagat durant tot el període que la discriminació per raó de sexe s’hagi dut a terme. Un avenç que situarà Andorra com a pionera en aquesta matèria.



Per tal de protegir les víctimes de discriminació, el text legislatiu també incorpora un canvi en la inversió de la càrrega de la prova. És a dir, amb la nova llei serà el denunciat el que haurà de demostrar la seva innocència i no la víctima la seva acusació. Hi haurà d’haver, però, una prova objectiva i raonable que justifiqui la sospita. La iniciativa legislativa, a més, permetrà a les persones que denunciïn una discriminació demanar mesures cautelars i es vetllarà per evitar que no puguin patir represàlies. A diferència d’altres països, la llei obligarà els poders públics a aplicar mesures de discriminació positiva temporals per erradicar una situació de discriminació en un determinat col·lectiu.



La mesura va ser rebuda positivament per tots els grups parlamentaris amb una única objecció que va recaure sobre l’educació i la pedagogia. I és que és ben cert que més enllà de les possibles sancions, el que cal és incidir en l’educació i la pedagogia per erradicar qualsevol discriminació. Espot, però, va assegurar que la llei també preveu campanyes de sensibilització.