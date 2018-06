Eleccions a la CASS, hi ha molt en joc

Tots els cotitzants de la CASS podran elegir el proper 20 de juny els seus representants al consell d’administració de la parapública. Si no canvien molt les coses respecte les convocatòries anteriors, la participació serà molt petita, gairebé simbòlica, tot i la transcendència que té aquestes eleccions en un moment crucial per a la parapública i per a tots els afiliats, tenint en compte que està en joc el model actual i la modificació del sistema contributiu per a les pensions de jubilació.

Els quatre membres guanyadors el proper 20 de juny –dos en representació dels assalariats, un dels pensionistes i un dels empresaris– treballaran conjuntament amb quatre membres més que són nomenats pel Govern, que sumant-hi el president és qui domina la majoria en aquest consell d’administració.

Fa quatre anys un total de 1.944 persones –el 3,37% d’un cens de 57.729– van votar a les eleccions de la CASS. En canvi, el 2010 la participació es va situar en el 5,7%. Sobta, i molt, que a mesura que la situació es més insostenible i les mesures de correcció són més urgents, hi ha un major desinterès per part dels cotitzants de cara a elegir els representants en l’òrgan administratiu.

El nou Govern que sorgeixi de les eleccions legislatives tindrà com a prioritat inajornable adoptar mesures per assegurar la viabilitat de la CASS, tant en la branca de salut com de les pensions. Segurament n’hi haurà algunes que seran impopulars i que generaran descontentament en la població, assalariats, empresaris i pensionistes. El sistema públic de pensions està en entredit i hi ha veus que advoquen per allargar l’edat de jubilació.

Quin no veu interès en aquestes eleccions a la CASS és que ignora què està en joc.