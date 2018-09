Enemistat del Comú de Sant Julià amb el Govern

El Comú de Sant Julià de Lòria, en boca del seu conseller de Cultura, Josep Roig, va escenificar ahir en públic les grans diferències que el separen del Govern. La falta del permís perquè el Tobotronc pugui funcionar de nit ha fet esclatar el representant comunal, malgrat que el cònsol, Josep Vila, no només manté la seva opacitat comunicativa amb els mitjans de comunicació sinó que determinats afers tampoc arriben a la taula de l’equip de Govern.

Roig va parlar amb contundència i es va referir a boicot per part de l’Administració central cap al comú lauredià, que amb Josep Vila al capdavant va passar a ser un aliat de DA que va fer fora UL, a una corporació local molesta i incomoda després de posar en perill la modificació de les lleis de transferència i competències que tant havia costat tirar endavant al govern taronja.

Però si Vila té intenció d’intentar la reelecció haurà de fer un esforç per permetre visualitzar les actuacions del seu equip de Govern. Atrinxerar-se al comú no sembla una bona tàctica quan sap que tindrà enfront a Unió Laurediana i a l’oposició de DA.

És evident que la maniobra del cònsol amb l’informe negatiu de les transferències i competències va provocar un gran neguit a l’Executiu que es va transformar en una animadversió cap a la figura del cònsol. Lauredià en Comú està trencada i ahir mateix Roig va convidar les dues conselleres demòcrates a deixar les seves carteres si estan disconformes amb alguns dels projectes que emanin de l’equip de govern.

La corporació ha gastat 50.000 euros per a un enllumenat del Tobotronc que de moment no pot fer servir perquè falta l’autorització del Govern. El rafting també ha topat amb traves. Un fet està clar, Lauredià en Comú ja no és el que es va muntar a l’inici. Com afirma Roig, el millor hagués estat que Narturlandia no existís.