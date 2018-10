Les taques de l’embelliment de l’avinguda Meritxell

Nou capítol de les obres de l’avinguda Meritxell. El Govern confirmava ahir a aquest rotatiu que alguns empleats forans van estar treballant amb el permís caducat. En concret, els treballadors havien obtingut un permís de curta durada però les obres es van allargar més del previst i els operaris van seguir treballant sense la renovació pertinent. La irregularitat ha comportat, de moment, una sanció per part del departament d’Immigració que, tot i que encara no és ferma i per tant l’empresa pot presentar al·legacions, segueix tacant l’embelliment de l’eix comercial principal de la capital.



La irregularitat detectada amb els permisos de treball d’alguns treballadors se suma a la investigació d’Inspecció de Treball sobre «algunes empreses» per un presumpte cas d’abusos laborals també a les obres de l’avinguda Meritxell. En aquest cas, la suposada infracció s’hauria donat per obligar els treballadors a fer més hores extraordinàries de les legalment permeses.



Malgrat les males notícies relacionades amb una obra de grans dimensions, a més de ser una de les més simbòliques d’Andorra la Vella, el comú fins ara ha preferit mantenir el silenci. Justifiquen la desvinculació assegurant que aquestes qüestions depenen directament de les empreses. I si bé no deixa de ser cert, també ho és que la corporació va pressionar molt perquè els treballs s’acabessin amb quatre mesos, un termini que des de les constructores sempre es va considerar molt just.



Les males praxis relacionades amb les obres augmenten i la cònsol major ha de trencar el silenci per, com a mínim, rebutjar fermament qualsevol tipus d’abús laboral i, fins i tot, per fer autocrítica amb l’exigència del timing, malgrat no tenir una responsabilitat directa sobre el funcionament de les empreses.