No, l’Institut Marquès no pensa en venir a Andorra

El 10 de febrer del 2016 Andorra Televisió informava: «El ministre de Salut s’oposa que l’Institut Marquès instal·li una clínica de fertilitat a Andorra. Un projecte impulsat des de la secretaria d’estat de Diversificació Econòmica. La manca de legislació que ho reguli i les conviccions religioses de Carles Álvarez Marfany en són els motius».



En aquelles dates se’n va parlar molt sobre l’arribada d’aquest centre de prestigi internacional, que va mostrar el seu interès per Andorra gràcies a les gestions de la secretària d’Estat de Diversificació Econòmica en unes negociacions que van tenir l’aval del cap de Govern, Toni Martí.



Però Andorra no tenia una legislació en la matèria i un sector influent temia que l’Institut aprofités una major permissibilitat per fer pràctiques que no esta regulades a Europa però sí als Estats Units. Res d’això es va acabar confirmant, excepte que finalment els responsables de la clínica catalana van desistir en el seu interès d’oferir tractaments a Andorra, sobretot davant la constatació que des del Ministeri de Salut no es va fer cap senyal que inspirés confiança a l’Institut Marquès que, cal recordar, el trobem a Espanya, Kuwait, Regne Unit i Itàlia.

En un moment en què des de la direcció del SAAS s’aposta clarament per la privatització de determinats actes mèdics a través de la contractació de metges liberals i convenis amb centres privats –una situació que fa més difícil controlar la despesa– es pot donar definitivament per perduda l’obertura d’un Institut Marquès a Andorra.



El ministre Álvarez Marfany no perd l’esperança, segons es pot desprendre d’unes declaracions recents, però ha estat precisament la seva oposició a crear un marc legal la que ha deixat fora un centre especialitzat que té un gran prestigi.