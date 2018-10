L’increment desorbitat dels lloguers però no dels salaris

El problema de l’increment dels preus dels lloguers segueix creixent. Les denúncies dels ciutadans constaten augments de fins el 60%, el que pot arribar a suposar 300 euros més de lloguer al mes. Xifres desorbitades que han fet reaccionar al raonador del ciutadà. Vila ha obert una investigació d’ofici per tal de recopilar el màxim d’informació sobre les dificultats d’accés a l’habitatge amb l’objectiu de presentar-lo al Consell General i a altres institucions perquè s’actuï al respecte.



En total, el raonador del ciutadà ha comptabilitzat aquest any entre 40 i 50 queixes sobre el preu dels lloguers, el que representa una mitjana de dues a la setmana. Unes xifres molt lluny de les de l’any passat, quan en tot el 2017 només se’n van rebre cinc per aquesta qüestió. Els percentatges d’increment també queden molt lluny de les pujades de sou, si és que n’hi ha hagut. Malgrat el petit augment de l’IPC, molts assalariats no han vist créixer la seva nòmina, però sí que han vist com s’enfilaven les seves despeses, especialment les relacionades amb els habitatges.



Sobre la taula, el Govern ha posat un paquet de mesures urgents per intentar solucionar el problema. Però com bé reflexionava ahir el raonador, malgrat ser de caràcter urgent segueixen estancades al Consell General i el problema ja està al carrer. A més, el pla que s’ha proposat portarà canvis a llarg termini, sense donar una solució immediata a les persones que avui es troben desemparades sense poder pagar un lloc digne on viure. I, paralel·lament, el Consell també està elaborant un estudi que determini el cost de vida d’Andorra. El resultat no es coneix encara, però ja es palpa al carrer, amb les queixes i amb uns increments desorbitats de preus que no es trasllada als salaris dels ciutadans.