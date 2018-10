La reforma de la Funció Pública i el malestar sindical

E l projecte de llei de la funció pública ha generat mala maror des del primer moment arribant a provocar una vaga convocada pels sindicats. Els ànims es van calmar amb la promesa de DA d’incloure part de les peticions dels funcionaris a través d’esmenes i, especialment, després que el Ministeri d’Educació aconseguís arribar a una entesa amb els professors per la llei del cos docent, ja que van ser precisament els mestres el col·lectiu que va liderar amb més contundència la parada laboral del passat mes de març.



L’enuig dels treballadors públics, però, ha reflotat amb l’arribada de les esmenes promeses. Els demòcrates van presentar ahir una quarantena de modificacions al text entrat pel Govern sense consultar els sindicats. Els representants dels treballadors públics es van mostrar ahir sorpresos i indignats en saber que menys de tres hores després de reunir-se amb el grup parlamentari, els demòcrates també informaven dels canvis en forma d’esmenes a la premsa. I la sorpresa no quedava aquí. Els sindicats van assegurar que els taronges no s’han reunit amb ells per consensuar les modificacions, tal com inicialment s’havia promès.



Tot plegat encén, novament, l’espurna del foc que havia queda mig apagat. Els sindicalistes estudiaran les propostes que els demòcrates ja van entrar ahir al Consell General per veure l’afectació real que tindrà sobre els treballadors. Després, decidiran si tornen a convocar mobilitzacions o altres accions. Sigui com sigui, el text serà segur objecte de crítiques i malestar a les portes de les eleccions generals, ja que les esmenes a la totalitat presentades per l’oposició, així com l’anàlisi de les parcials, endarreriran l’aprovació de la llei i convertiran la reforma en un plat d’ús electoral que dificultarà que el treball es dugui a terme amb garanties i tranquil·litat.