Treballant per a un acord amb especificitats per al país

Andorra Telecom, i per extensió el Principat, s’ha hagut d’anar adaptant amb els anys a les noves realitats digitals i tarifàries. Sens dubte, un dels canvis amb més impacte per la companyia ha estat l’afecte que ha tingut l’eliminació del roaming a la Unió Europea. L’empresa de telecomunicacions ha hagut de buscar acords amb els països veïns per tal que les factures abusives i exagerades que rebien els estrangers quan es connectaven des d’Andorra hagin anat quedant enrere. El resultat no s’ha fet esperar en el tancament de comptes de la companyia, que cada any veu com els ingressos per aquest concepte minven. Per fer front a aquesta pèrdua, la parapública està invertint en noves línies de negoci.

Amb tot, la trobada d’ahir entre representants del Govern, d’Andorra Telecom i l’eurodiputada espanyola Pilar del Castillo –principal artífex de suprimir el roaming a la UE– va permetre posar sobre la taula una nova possibilitat per a Andorra que permetria no perdre tots els ingressos per itinerància. L’eurodiputada va explicar que hi ha un grup reduït de països que s’han acollit a una excepció que els permet no eliminar del tot el roaming, malgrat sí que han de mantenir unes taxes raonables. La naturalesa d’aquestes excepcions s’ha d’estudiar per saber si el Principat s’hi podria adherir o no, però de ser així, l’escletxa permetria a Andorra un acord d’associació amb Europa sense haver de renunciar del tot als ingressos per itinerància. D’aquesta informació aportada per del Castillo s’en desprèn una comprensió de l’eurodiputada per les característiques especials del país i, fins i tot, podria esdevenir un bon fil per la feina que està realitzant Andorra i la companyia per mantenir certes especificitats. Caldrà veure com avança la negociació, però d’entrada cal celebrar la feina i les explicacions de totes dues parts per arribar a un bon acord per al país.