Posar Andorra al mapa gràcies a l’esport

El Govern va mantenir una trobada ahir amb el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en la qual va mostrar al país veí la seva predisposició a formar part d’una candidatura olímpica conjunta de cara als Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona del 2026. Malgrat que segons la ministra d’Esports, Olga Gelabert, l’acord encara no està tancat i el projecte és molt embrionari, la idea no és la primera vegada que es posa sobre la taula i sembla que ara tindria més embranzida.



De tirar endavant, la candidatura olímpica conjunta permetria posar el nou d’Andorra sobre el mapa, a més d’aportar, a través de l’esport, turisme i activitat econòmica pel país. Com ja està passant amb altres esdeveniments com La Vuelta o el Tour, seria una oportunitat per omplir els carrers del Principat de visitants i, per tant, ajudaria positivament al sector hoteler, del comerç i a la restauració, entre d’altres. A més, la proposta donaria una nova sortida a la plataforma de Soldeu, més enllà de les Finals de la Copa del Món d’Esquí Alpí previstes per al proper mes de març. La inversió realitzada, doncs, tindria un nou objectiu rendibilitzant el seu cost.



Caldrà veure com evoluciona i es materialitza la proposta d’Andorra per a una candidatura conjunta però des d’una primera impressió, el projecte és positiu per al país. Cal dir, però, que la notícia va ser rebuda pels mitjans de comunicació a través d’un comunicat de Govern i sense que dita informació estigués destacada, malgrat que al matí es va organitzar una roda de premsa esportiva per una qüestió diferent. Els periodistes, doncs, no van poder parlar directament amb el secretari general d’Esports català ni amb la resta d’assistents a la reunió en persona. Les bones iniciatives cal aplaudir-les però per poder-ho fer és necessari comunicar-les.