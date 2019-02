El mal tracte als treballadors temporers

Mentre els moviments polítics acaparen els darrers dies i setmanes les portades i les obertures d’informatius, el dia a dia ciutadà segueix girant al voltant dels mateixos problemes anteriors a l’inici de la precampanya electoral. Un dels més importants, sens dubte, són els preus dels pisos i les condicions dels lloguers. En aquest sentit, el raonador del ciutadà, Marc Vila, segueix recopilant informació amb la intenció de redactar un informe final amb certes conclusions que vol fer arribar al proper Govern. Des del seu punt de vista, és necessari que les institucions públiques interfereixin en el mercat per regular-lo i proposa la creació d’un ens que faci un seguiment de l’evolució de l’habitatge.



Una de les principals novetats de la investigació particular de Marc Vila és la constatació de les males condicions que es troben els treballadors temporers. S’han conegut casos de preus abusius de lloguer i fins i tot de lloguer de matalassos i estafes amb fotografies de pisos que res tenen a veure amb el que després s’acaben trobant. El mal tracte que alguns propietaris i llogaters –obviament no són tots ni segurament és una pràctica generalitzada– donen als empleats que venen al Principat a fer temporada no només demostren molt poca humanitat i generen desconfiança, sinó que a més reflecteixen en una molt mala imatge de país. És evident que Andorra és terra de temporers i que l’economia del país els necessita per tirar endavant.

Per tant, no s’entén que no tractem bé un dels col·lectius de treballadors més potent i important per al desevolupament econòmic del Principat. Cal també posar la mirada en aquesta problemàtica i mirar de trobar-hi solució per evitar que hi hagi persones que s’aprofitin de la vulnerabilitat o el desconeixement dels nouvinguts per aprofitar-se descaradament de la seva situació.