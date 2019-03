La importància dels moviments ciutadans

La plataforma antiheliport ha estat escapçada per la política. O com a mínim això sembla després que els seus integrants s’hagin dividit arran d’un comunicat que demanava el suport per als partits que són contraris a la construcció de la infraestructura a les Tresoles. Malgrat que algunes de les fonts asseguren que la plataforma no s’ha trencat i que al llarg de la setmana es podria dur a terme alguna acció, el cert és que la proximitat de les eleccions i els diferents posicionaments de les formacions polítiques que es presenten als comicis no han agradat a tothom.

PS i Liberals, sota la marca territorial d’Acord, ja s’han posicionat en contra del projecte. La resta de partits no s’han pronunciat encara en precampanya, malgrat que sí que s’hi havien oposat en ocasions anteriors. De fet, fins ara els únics que s’hi han posicionat clarament a favor són els Demòcrates. Caldrà, però, veure l’opinió clara de tots els partits que seran presents a les paperetes del proper 7 d’abril.

Sigui com sigui, el que és clar és la importància que té que un grup de veïns s’organitzi per defensar el que considera que són els seus drets independentment de les forces polítiques que hi ha darrera. La importància del moviment ciutadà va més enllà del tema a defensar i mostra que la societat és viva i crítica. Que aquesta prova de força i de sanitat democràtica s’apagui per la proximitat d’unes eleccions és una llàstima, ja que malgrat formar part d’una formació política que pugui discrepar en aquesta o en d’altres qüestions, la divergència, també dins dels partits, hauria de ser ben vista i positivament valorada. Més enllà de si l’heliport ha de tirar endavant o no, i si ho ha de fer a Tresoles o a un altre indret, cal animar als grups ciutadans a seguir aixecant la veu quan considerin que les accions polítiques no responen a la voluntat dels qui els hi han donat el poder: el poble.