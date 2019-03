L’alt percentatge d’indecisos

DA, PS, L’A, terceravia, SDP, Andorra Sobirana i Units pel Progrés. Aquest seria l’ordre dels resultats de les eleccions del proper 7 d’abril en la circumscripció nacional segons la intenció de vot i la simpatia recollides per l’enquesta del CRES. La mateixa, deixa en evidència dubtes clars que tant AS com UPA puguin arribar a tenir representació al Consell General. De fet, la proliferació de llistes –fins a set en aquests comicis– pot dificultar l’entrada al Parlament de més d’una formació, incloent fins i tot a altres partits amb més recorregut com a conseqüència de la possible divisió del vot.

D’altra banda, pel que fa a la part de dalt de la llista extreta per l’enquesta del CRES, tant DA com el PS aconseguirien augmentar el suport rebut pels votants en les darreres eleccions, mentre que L’A baixaria i força, i SDP també.

Els resultats de les enquestes sempre són, obviament, aproximatius i, per tant, sempre s’han de llegir amb una certa distància i prudència. En aquest cas, però, el marge d’error pot ser encara més elevat que de costum tenint en compte que més del 46% dels enquestats han preferit no contestar a la pregunta o han indicat que no saben encara a qui votar. De la decisió final d’aquest alt percentatge pot variar la projecció real de les eleccions. A aquesta punt que resta realisme a l’enquesta, se li ha de sumar també la importància de les parròquies en el sistema electoral del país i les característiques concretes de cada territori. A la Massana, per exemple, ni DA ni terceravia han constituït finalment llista. Mentre que L’A i PS, sota la marca d’Acord, han estat finalment els únics que han aconseguit fer llista a les set parròquies. En la capacitat de posicionar-se i guanyar a les parròquies, doncs, recaurà també el pes de la victòria.