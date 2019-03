La revolució dels joves a favor del planeta

Veure mobilitzacions als carrers d’Andorra és cada vegada més habitual al país. Sindicats i associacions feministes han ajudat a trencar el tabú sent els primers que van fer sentir la seva veu al carrer. Ahir, va ser el torn dels joves, que cridats pel moviment Fridays For Future Andorra es van concentrar davant del Consell General per denunciar les accions que han provocat el canvi climàtic i reclamar polítiques mediambientals que frenin l’escalfament global del planeta. Entre els lemes que es van poder escoltar ahir a la plaça del Consell, van destacar afirmacions com «els estudis no ens serviran de res si no tenim planeta» o «d’aquí a 50 anys, nosaltres encara serem aquí i volem un futur digne en el que poder viure». Missatges clars que, segons van explicar els mateixos protagonistes de la protesta, van comptar amb el suport de pares i professors i van despertar també l’atenció de la ministra en funcions, Sílvia Calvó.

Sens dubte, la implicació dels joves és un motiu a celebrar, especialment a les portes d’unes eleccions i després que l’abstencionisme hagi augmentat significativament al Principat. Els estudiants ahir van demostrar que sí que els importa el país on viuen i la seva cura, extensible a tot el planeta. Van demostrar també que no és cert que no els preocupa el futur i van deixar l’egoisme de banda per alçar la seva veu per una causa més que lloable. La seva implicació és, senzillament, imprescindible perquè, sense voler entrar en tòpics, és obvi que ells són el futur. La seva sortida al carrer, a més, demostra un gran avenç per Andorra, que fins ara tenia la fama de ser un país en què la gent no sortia al carrer a reivindicar-se. Els sindicats i els col·lectius feministes ho han fet pel que consideren legítimament que són els seus drets. I ahir ho van fer els joves per recordar-nos a tots que cal cuidar i respectar el lloc on vivim.