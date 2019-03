Les polítiques culturals i la campanya

La cultura i el medi ambient són d’aquells temes que tothom es declara defensor i amant incondicional els 365 anys però que acostumen a prendre la primera línia de la política només en campanya. Les últimes setmanes de la legislatura ja van ser carregades d’actes culturals de tot tipus: la presentació de la pàgina web sobre la cacera de bruixes a Andorra, l’anunci d’una subvenció de 100.000 euros per a projectes cinematogràfics, la inauguració de l’Espai Columba i de l’espai de col·leccionisme Dèria a l’era Torres de Cal Pal o la confirmació de la posada en marxa de la residència d’artistes, entre d’altres. Déu-n’hi-do.



La campanya ha pres el relleu amb força. DA porta al programa electoral la construcció d’un Museu Nacional quan tot just fa un mes la ministra de Cultura, Olga Gelabert, considerava aquest projecte com a no prioritari perquè «el Museu Nacional d’Andorra ja el conforma tota la xarxa de museus del país». També el PS ha reivindicat el Museu Nacional en aquesta campanya i ha criticat la política cultural dels últims vuit anys, malgrat que durant els debats al Consell General aquest no ha estat un cavall de batalla habitual del partit. L’A sí que ha portat, en canvi, al Consell temes d’arqueologia durant la legislatura, amb la forma de preguntes de control i ara, incorpora la carta arqueològica al programa, entre d’altres noves propostes.



La terceravia reivindica més impuls als artistes nacionals i al patrimoni de casa, en contraposició a la despesa en exposicions internacionals portades al país. SDP s’inclina també pel projecte de Museu Nacional. Tots els candidats són amants de la cultura i del medi ambient i així ens ho demostren en campanya. Caldrà que quan seguin als escons del Consell General segueixin impulsant tot aquest ampli ventall de propostes perquè siguin una realitat.